Тишкин Сергей Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тишкин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139983. ТИШКИНЪ, СЕРГѢЙ АКИМОВЪ (онъ же Тишинъ и Шишинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Мещовск. в., Писковск. в., д. Сороченки, 29 л.; — Г. С. г. Мещовска 18 Сент. 909, 12 и 49 М., тюр. 2 н. Исп. 10 Окт. 909. | 907 28442 1655 У. | 902 102006 1658 У. | 99 7162 170¹ М. | 98 46551 1647 У. | 97 52707 172 М. | 95 67054 277 У.
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