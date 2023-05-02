Просянкин Федор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Просянкин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86526. ПРОСЯНКИНЪ, ФЕДОРЪ ФЕДОровъ, 48 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Маріинска, рд. въ с. Вороновѣ, Стародубск. у.; — Нижегородск. О. С., 21 Марта 911, 977 У., тюр. 3 м. Исп. 4 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 68498. | 91 144370 1 ч. 1655 У. | 83 90840 169 М. | 88 88617 1655 У. | 82 82438 169 М. | 86 49575 977 У. | 78 46488 169 М.
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