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Пономаренко Василий Порфирьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономаренко
Имя
Василий
Отчество
Порфирьев
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
9688. Пономаренко Василий Порфирьев., 23 л., Забайкальск. г., г. Читы. В. Т. С. В. О. Ст. ст. 193³ п. "б", 193¹⁰, л. с. 8 м. 23 сент. 927.

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