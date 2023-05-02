Пономаренко Василий Порфирьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пономаренко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Порфирьев
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9688. Пономаренко Василий Порфирьев., 23 л., Забайкальск. г., г. Читы. В. Т. С. В. О. Ст. ст. 193³ п. "б", 193¹⁰, л. с. 8 м. 23 сент. 927.
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