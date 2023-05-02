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Цветухин Василий Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цветухин
Имя
Василий
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
29 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 317
Источник
Скан
Оригинальная запись
13562. Цветухин Василий Алексеев., 53 л., Ярославск. г., Мышкинск. у. Н. С. 2 уч. Семипалатинск. С. О. Ст. 1 ч. 116, л. с. 2½ г., п. п. 2 г. 29 мар. 927.

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