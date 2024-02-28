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Журавлева Анисья Игнатьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Журавлева
Имя
Анисья
Отчество
Игнатьева
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
7339. ЖУРАВЛЕВА, АНИСЬЯ ИГНАТЪЕВА, Лиш. ос. пр. изъ к. Дорогобуж. у., Сафоновск. в., д. Борисова, 23 л., рд. т. же у., Вышегорск. в., въ д. Овсянникахъ; — Смоленск. О. С., 134, 135, 152 и 1 ч. 1647 У., тюр. 2 г. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 58950. 906 10912 170 М. | 905 22146 170¹ М.

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