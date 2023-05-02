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Миколаевский Павел Владиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миколаевский
Имя
Павел
Отчество
Владиславов
Дата исполнения приговора
23 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
33665. МИКОЛАЕВСКІЙ, ПАВЕЛЪ ВЛАдиславовъ. Мщ. г. Варшавы, 20 л.; — Варшав. О. С. (въ В р.), 114, 134, 135, 140, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 6 М. Исп. 23 Марта 905. | 903 88735 1655 У. | 902 15150 169 М. | 902 109302 1655 У. | 900 65556 169 М.

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