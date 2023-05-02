Попов Федор Денисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Денисов
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 558
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15683. ПОПОВЪ, ФЕДОРЪ ДЕНИСОВЪ. К. Мещов. у., Сабуровск. в., д. Каменки, 48 л.; — М. С. 6 уч. Кіев. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Нояб. 908.
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