Анурьев Гурей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анурьев
- Имя
- Гурей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129581. анурьевъ, гуръй Яковлевъ. К. Тамбов. у., Сосновск. в., д. Бигичевки, 20 л.; — У. Чл. О. С. по Тамбовск. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 8 Окт. 909.
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