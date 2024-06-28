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Дроздов Семен Козьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дроздов
Имя
Семен
Отчество
Козьмин
Дата исполнения приговора
29 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46573. ДРОЗДОВЪ, СЕМЕНЪ КОЗЬМИНЪ. К. Тарусск. у., Троицк. в., с. Острова, 18 л.; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 2 п. 134, 140, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 29 Апр. 905. | 903 83896 169 М. | 903 47484 169 М.

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