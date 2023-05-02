Юхнев Андрей Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юхнев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 293
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30736. ЮХНЕВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Гр. Нолинск. у., Буйск. в.; — Н. С. 1 уч. г. Вятки. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 9 д. пр. з. Исп. 25 дек. 920.
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