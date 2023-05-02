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Чикунов Сергей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чикунов
Имя
Сергей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
30273. ЧИКУНОВ, СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 60 л. Гр. Медвеженск. у., Преградненск. в. и с.; — Н. С. 4 р. Медвеженск. у. Спекуляц., лиш. св. 5 м., по амн. нак. сокр. на ⅔ условно.

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