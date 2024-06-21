Бондаренко Родион Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренко
- Имя
- Родион
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130205. БОНДАРЕНКО, РОДІОНЪ ИВАНОВЪ. К. Елисаветград. у., Семенастовск. в., д. Дыминой, 17 л.; — З. Н. 17 уч. Елисаветдрад. у., 11, 5 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 1 м. Исп. 20 Іюля 908 (д. №25—908).
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