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Бондаренко Родион Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондаренко
Имя
Родион
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
20 июль 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
130205. БОНДАРЕНКО, РОДІОНЪ ИВАНОВЪ. К. Елисаветград. у., Семенастовск. в., д. Дыминой, 17 л.; — З. Н. 17 уч. Елисаветдрад. у., 11, 5 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 1 м. Исп. 20 Іюля 908 (д. №25—908).

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