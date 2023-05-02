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Стурит Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стурит
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 июль 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8202. СТУРИТ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. бывш. Лифляндск. г., Рижск. у., Икскюльск. в., ус. Спритче; — Псковск. Ревтриб. Взяточнич., лиш. св. 3 г. Исп. 3 июля 921.

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