Стурит Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стурит
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8202. СТУРИТ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. бывш. Лифляндск. г., Рижск. у., Икскюльск. в., ус. Спритче; — Псковск. Ревтриб. Взяточнич., лиш. св. 3 г. Исп. 3 июля 921.
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