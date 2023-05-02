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Смагина Анна Кондратьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смагина
Имя
Анна
Отчество
Кондратьевна
Дата исполнения приговора
10 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
9892. СМАГИНА, АННА КОНДРАТЬЕВНА, 18 л. Гр. Тотемск. у., Кожуховск. в., д. Подболотье; — Н. С. 1 отд. 2 Гор. р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на 6 м. Исп. 10 мая 920.

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