Голышев Григорий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голышев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46158. ГОЛЫШЕВЪ, ГРИГОРІЙ ДАНИловъ. К. Тульск. у., Коптевск. в., д. Старо-Петрищевскихъ Выселокъ, 29 л.; — З. Н. 4 уч. Алексин. у., 172 М. (покуш.), тюр. 11 м. Исп. 29 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.