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Голышев Григорий Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голышев
Имя
Григорий
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
29 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 67
Источник
Скан
Оригинальная запись
46158. ГОЛЫШЕВЪ, ГРИГОРІЙ ДАНИловъ. К. Тульск. у., Коптевск. в., д. Старо-Петрищевскихъ Выселокъ, 29 л.; — З. Н. 4 уч. Алексин. у., 172 М. (покуш.), тюр. 11 м. Исп. 29 Мая 905.

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