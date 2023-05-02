Авашев Василий Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авашев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 14 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 77. АВАШЕВЪ, ВАСИЛІЙ СИДОРОВЪ, 22 л. К. Невельск. у., Сокольницк. в., д. Гусакова; — СПБ. О. С., 16 Нояб. 910, 152 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 34921, арест. отд. 4 г. Исп. 14 Дек. 910. | 907 54282 169 М. | 11 Іюля 906 г. 3. Н. 1 уч. Петергоф. у., 169 М., тюр. 3 м.
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