Пинчук Феодосий Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пинчук
- Имя
- Феодосий
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67841. ПИНЧУКЪ, ФЕОДОСІЙ ФОМИНЪ. К. Городнян. у., Тупичевск. в., с. Великаго Листвена, 51 г.; Чернигов. О. С., 5 ч. 269¹ У., арест. отд. 8 г. Исп. 11 Іюля 907.
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