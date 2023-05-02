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Пинчук Феодосий Фомин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пинчук
Имя
Феодосий
Отчество
Фомин
Дата исполнения приговора
11 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
67841. ПИНЧУКЪ, ФЕОДОСІЙ ФОМИНЪ. К. Городнян. у., Тупичевск. в., с. Великаго Листвена, 51 г.; Чернигов. О. С., 5 ч. 269¹ У., арест. отд. 8 г. Исп. 11 Іюля 907. 

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