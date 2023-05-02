Изаксон Элия Гершенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Изаксон
- Имя
- Элия
- Отчество
- Гершенов
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3168. ИЗАКСОНЪ, ЭЛІЯ ГЕРШЕНОВЪ. Мщ. губ. г. Могилева, 20 л., рд. въ м. Серибзѣ, Полтск у.; — Екатеринослав. О. С., 169 и 1701 М., 133, 1 ч 1647, 9 и 1654 у., по слож. съ наказ. по приг., напеч въ 903 г. № 31868, тюр. 2 г. и 10 м. Исп. 25 Дек 906, счит. ср. съ 14 Авг. 905.
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