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Карлунов Антон Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карлунов
Имя
Антон
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
15656. КАРЛУНОВ, АНТОН ПЕТРОВИЧ, 25 л. Гр. Канск. у., Иланск. в., д. Степановой; — Н. С. 30 уч. Енисейск. окр. Кража, лиш. св. 4 г., с зач. 2 м. и 14 д. пр. з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 31 дек. 920.

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