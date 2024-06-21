Красов Игнатий Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красов
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83726. КРАСОВЪ, ИГНАТІЙ СИДОРОВЪ, 42 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ливенск. у., Зубцовск. в., д. Красовой; — З. Н. 3 уч. Ливен. у., 20 Дек. 910, 189 и 2 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. въ Янв. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 144163, котор. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 52676 и приг. Елецк. О. С. отъ 2 Нояб. 910 г. (1 ч. 1647 У., арест. отд. 21½ г.). Спр., напеч. въ 907 г. № 82375, счит. недѣйств. | 903 48983 172 М. (укрыв.).
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