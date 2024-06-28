Евдокимов Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евдокимов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46635. ЕВДОКИМОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. К. Корчев. у., Паскинск. в., д. Радиловой, 24 л., рд. въ г. СПБ.; — Г. С. 2 уч. г. Твери, 1 ч. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Іюня 905.
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