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Евдокимов Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евдокимов
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
46635. ЕВДОКИМОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. К. Корчев. у., Паскинск. в., д. Радиловой, 24 л., рд. въ г. СПБ.; — Г. С. 2 уч. г. Твери, 1 ч. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Іюня 905.

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