Гулицкий Марк Варфоломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гулицкий
- Имя
- Марк
- Отчество
- Варфоломеев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46337. ГУЛИЦКІЙ, МАРКЪ ВАРФОЛОМЕевъ. К. Слуцк. у., Ляховичск. в., д. Шевелей, 36 л.; — З. Н. 6 уч. Слуцк. у. (въ 3 р.), 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 21 Мая 905. | 904 65852 169 М. | 96 66559 169 М.
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