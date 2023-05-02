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Гулицкий Марк Варфоломеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гулицкий
Имя
Марк
Отчество
Варфоломеев
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46337. ГУЛИЦКІЙ, МАРКЪ ВАРФОЛОМЕевъ. К. Слуцк. у., Ляховичск. в., д. Шевелей, 36 л.; — З. Н. 6 уч. Слуцк. у. (въ 3 р.), 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 21 Мая 905. | 904 65852 169 М. | 96 66559 169 М.

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