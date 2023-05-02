Цал Георгий Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цал
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 503
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155520. ЦАЛЪ, ГЕОРГІЙ (ХАИМЪ-ЯНкель) Григорьевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Каинска, 39 л., рд. въ г. Двинскѣ; — Красноярск. О. С. 10 Окт. 909, 134, 135 и 1 ч. 1643 У., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Нояб. 909. | 4 Мая 905 г. Томск. О. С., 1 ч. 1483 У. — т. 8 м. | 902 112963 169 М. | 89 73055 1655 У. | 901 86769 169 М. | 88 47233 169 М. | 91 147967 1655 У. | 85 66615 169 М. | 90 37557 169 М.
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