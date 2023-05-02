Рихтер Эдуард Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рихтер
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44575. РИХТЕРЪ, ЭДУАРДЪ АЛЕКСАНДровъ. Саксон.-подд., не прип., 26 л., рд. Ахтырск. у. и в., га с. Старо-Ивановкѣ; — Сумск. О. С., 119, 4 п. 134, 135, 152, 1 ч. 1647, 3 ч. 1655, 1606 и 3 п. 1610 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 2 Мая 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.