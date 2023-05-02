Гительман Лейба Аронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гительман
- Имя
- Лейба
- Отчество
- Аронов
- Дата исполнения приговора
- 16 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37131. ГИТЕЛЬМАНЪ, ЛЕЙБА АРОновъ. Мщ. г. Межирѣчья, Сѣдлецк. г.; 22 л.; — Смолен. О. С., 134, 135, 149, 152, 977, 1647, 2 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 16 Янв. 909. | 903 11718 1654 У. | 93 78896 1655 У. | 900 44968 1655 У. | 93 33775 1655 У. | 98 42327 1642 У. | 91 105471 169 М. | 95 76616 1655 У. | 91 65507 169 М. | 94 17896 1655 У. | 90 96253 169 М.
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