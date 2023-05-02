Фукс Иван Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фукс
- Имя
- Иван
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36430. ФУКСЪ, ИВАНЪ ЯКОБОВЪ (онъ же Вуксъ). К. Юрьевск. у., Кудинск. в., 26 л., рд. т. же у., въ Кергельск. в.; — Рижск. О. С. (въ 6 р.), 114, 134, 135, 152, 9, 1653 и 24. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 18 Марта 905. | 903 61012 1653 У., по сопок. съ приг., напеч. въ 900 г. № 111465. | 98 26572 1642 У. | 96 1237 170 М. | 96 74318 169 М. | 95 17497 169 М.
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