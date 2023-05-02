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Антонова Любовь Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонова
Имя
Любовь
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
895. Антонова Любовь Ивановна, 27 л., Алатырск. у., Порецк. в., с. Сляво. Главсуд Чувашск. АССР. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 24 сент. 926.

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