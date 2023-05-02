Медведев Иван Лукич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Лукич
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 156
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5327. МЕДВЕДЕВ, ИВАН ЛУКИЧ, 42 л. Гр. Козловск. у., Волчковск. в. и с.;—Р. В. Т. Рязано- Уральск. ж. д. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 29 ноября 921.
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