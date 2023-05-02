Шмитовский Михаил Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмитовский
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 566
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45491. ШМИТОВСКІЙ, МИХАИЛЪ ОСИПОВЪ (онъ же Шнитовскій и Снитовскій), 26 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ошмянъ, рд. въ г. Вильнѣ; — Вилен. О. С., 10 Янв. 911, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Февр. 911. | 908 98146 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 56523. | 905 93393 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 65005. | 904 29057 1655 У. | 901 38938 170 М. | 99 71000 169 М. | 99 45404 169 М.
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