Остров Владимир Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстров Владимир Александров

Остров Владимир Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Остров
Имя
Владимир
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
27 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
8826. Остров Владимир Александров., 33 л., Елецкого у., Урицк. в., пс. Набережного. Орловск. Г. С. Ст. ст. 106, 114 (ст. р.), л. с. 1 г. 27 янв. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close