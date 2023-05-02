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Трусельницкий Антон Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трусельницкий
Имя
Антон
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
Источник
Скан
Оригинальная запись
140174. ТРУСЕЛЬНИЦКІЙ, АНТОНЪ Григорьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каменецк. у., Должецк. в., д. Злобинцевъ, 24 л.; — К.-Подольск. О. С. 10 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 149 и 1642 У., по сов. съ приг. Каменецк. С. М. С. отъ 23 Іюля 909 г. (172 М., тюр. 5 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 10 Окт. 909. | 908 27176 1489 М.

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