Трусельницкий Антон Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трусельницкий
- Имя
- Антон
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 411
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140174. ТРУСЕЛЬНИЦКІЙ, АНТОНЪ Григорьевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Каменецк. у., Должецк. в., д. Злобинцевъ, 24 л.; — К.-Подольск. О. С. 10 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 149 и 1642 У., по сов. съ приг. Каменецк. С. М. С. отъ 23 Іюля 909 г. (172 М., тюр. 5 м.), арест. отд. 3 г. Исп. 10 Окт. 909. | 908 27176 1489 М.
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