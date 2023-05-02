Нестеров Иван Артемьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нестеров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Артемьевич
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 158
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5034. Нестеров Иван Артемьевич, 48 л. Гр. Волоколамск. у., в. и с. Середана; — Н. С. Калужло-Кожевническ. уч. г. Москвы. Хранен.. спирта, лиш. св. 3 м. Исп. 22 сент. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.