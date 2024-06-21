Ульяничев Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяничев Иван Алексеев

Ульяничев Иван Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульяничев
Имя
Иван
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140310. УЛЬЯНИЧЕВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Кириллов. у., Спасск. в., д. Домникова, 22 л.; — Череповецк. О. С. 21 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 26 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close