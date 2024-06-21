Ульяничев Иван Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульяничев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140310. УЛЬЯНИЧЕВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Кириллов. у., Спасск. в., д. Домникова, 22 л.; — Череповецк. О. С. 21 Сент. 909, 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 26 Окт. 909.
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