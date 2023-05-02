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Бочанцев Николай Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бочанцев
Имя
Николай
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
24 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
101048. бОЧАНЦЕВЪ, НИКОЛАЙ ДМИТріевъ, 57 л. К. изъ адн.-сс. Енисейск. у., Бѣльск. в., д. Михаило-Архангельской, рд. Тарск. у., Слободчковск. в., въ д. Рязановѣ; — Краснояр. О. С., 23 Мая 911, 152¹ и 1 ч. 1654² У., арест. отд. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 24 Іюня 911. | 7 Янв. 85 г. Енисейск. Губ. С., за нанесен. побоевъ, съ лиш. ос. пр. тюр. 2 г.

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