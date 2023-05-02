Алексеев Андрей Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142446. АЛЕКСѢЕВЪ, АНДРЕЙ ВАСИЛЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Твери, 48 л., рд. въ г. СПБ.; — Москов. О. С. 9 Сент. 909, 114, 2 и 4 п. 134, 135, 9, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 14 Окт. 909. | 904 20036 169 М. | 83 79642 1655 У. | 902 39328 977 и 1655 У. | 82 12379 1655 У. | 97 80383 1653 У. | 80 36834 169 М. | 98 153 170 М. | 79 43283 169 М. | 91 132663 1653 У. | 79 10725 169 М. | 88 30293 1655 У. | 78 9440 169 М. | 86 13755 1655 У.
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