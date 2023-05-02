Хромота Прасковья Никитина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хромота
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Никитина
- Дата исполнения приговора
- 08 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140897. ХРОМОТА, ПРАСКОВЬЯ НИКИТИНА. Каз. м. Антиповки, Золотонош. у., 14 л., рд. въ г. Ростовѣ (н./Д.); — М. С. 10 уч. Ростовск. (н./Д) окр. 9 Нояб. 909, 6, 11 и 169 М., тюр. (особ. пом.) 1½ м. Исп. 8 Нояб. 909.
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