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Хромота Прасковья Никитина

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хромота
Имя
Прасковья
Отчество
Никитина
Дата исполнения приговора
08 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140897. ХРОМОТА, ПРАСКОВЬЯ НИКИТИНА. Каз. м. Антиповки, Золотонош. у., 14 л., рд. въ г. Ростовѣ (н./Д.); — М. С. 10 уч. Ростовск. (н./Д) окр. 9 Нояб. 909, 6, 11 и 169 М., тюр. (особ. пом.) 1½ м. Исп. 8 Нояб. 909.

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