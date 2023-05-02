Самарин Павел Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Самарин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18785. САМАРИН, ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г. Гр. г. Клина; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Побег, лиш. св. 5 л. Исп. 24 мая 920. | 919 6395 Кража.
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