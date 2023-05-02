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Батрасов Яков Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Батрасов
Имя
Яков
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
17 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
440. Батрасов Яков Гаврилович, 33 л., Татарск. АССР, Свияжск. к., Молькеевск. в., д. Пол., Бувы Н. С. 4 уч. Батыревск. у. Ст. ст. 16, 180 п. «в», лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 17/ѴІІІ—26.

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