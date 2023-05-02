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Леско Андрей Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леско
Имя
Андрей
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
25948. ЛЕСКО, АНДРЕЙ ЛЬВОВИЧ, 20 л. Гр. г. Гродно; — П. С. 140 эвакопункта г. Тюмени. Кража, лиш. св. 3 г., в т. ч. 2 г. и 9 м. условно. Исп. 30 июня 920.

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