Грауберг Александр Гансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грауберг
- Имя
- Александр
- Отчество
- Гансов
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101965. ГРАУбЕРГЪ, АЛЕКСАНДРЪ ГАНсовъ, 23 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Вейсенштейнск. у., Каппоск. в.; — Ревельск. О. С., 27 Апр. 911, 152, 152¹, 13, 2 ч. 1654, 13, 2 ч. 1655, 13 и 1657 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 11 м. и 11 дн. предв. заключ. Исп. 2 Іюля 911. | 909 100619 1 ч. 1655 У. | 902 21338 169 М. | 905 21285 170 М.
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