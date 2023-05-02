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Школяр Арон Шмулев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Школяр
Имя
Арон
Отчество
Шмулев
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 677
Источник
Скан
Оригинальная запись
18954. Школяръ, Аронъ (Яковъ) Шмулевъ (Моисеевъ). Мщ. г. Тобольска, 28 л.; — Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 п. 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 27 Окт. 908 г. (170¹ М.—тюр. 1 г.), арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 28 Нояб. 908.

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