Туфтина Ксения Дмитриева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Туфтина
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Дмитриева
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 473
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154758. ТУФТИНА, Ксенія ДМИТРіева. К. Симбир. г., Ардатов. у., 24 л., рд. въ Томск. у., въ в. и с. Каменкѣ; — Томск. О. С. 28 Сент. 909,134, 135, 148, 149, 152, 977 и 2 п. 1649 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 2 г. Исп. 3 Дек. 909.
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