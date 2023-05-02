Алексеев Петр Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 138. АЛЕКСЕЕВ, ПЕТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 27 л. Гр. г. Пугачева; — М. Н. С. 2 уч. Пугачевск. у. Кража, лиш. св. 2 г., амнист. 6 С‘езда Сов. и Врем. Прав. 17 марта 917 г. нак. уменьш. на ⅚. Исп. 21 февр. 919.
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