Алексеев Петр Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Петр Терентьевич

Алексеев Петр Терентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Петр
Отчество
Терентьевич
Дата исполнения приговора
21 февраль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
138. АЛЕКСЕЕВ, ПЕТР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 27 л. Гр. г. Пугачева; — М. Н. С. 2 уч. Пугачевск. у. Кража, лиш. св. 2 г., амнист. 6 С‘езда Сов. и Врем. Прав. 17 марта 917 г. нак. уменьш. на ⅚. Исп. 21 февр. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.