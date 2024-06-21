— Никифор Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140455. ФЕДОРОВЪ, НИКИФОРЪ (безъ фам.). К. Вышневолоцк. у., Удомельско-Рядск. в., д. Анкудинихи, 32 л.; — Вышневолоцк. Г. С. 13 Окт. 909, 50 М., тюр. 1 м. Исп. 28 Окт. 909.
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