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Айбабин Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Айбабин
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
02 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 2
Источник
Скан
Оригинальная запись
56. Айбабин Михаил Васильевич, 34 л., Коми обл., Устьвымск. у., Ибск. в., д. Ероздино. Н. С. Устьвымск у. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 2/ІѴ—26.

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