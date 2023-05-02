Баранов Михаил Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129853. БАРАНОВЪ, МИХАИЛЪ ФЕДОровъ. К. Карсун. у., Жадовск. в., с. Воецкаго, 21 г.; — Симбирск. О. С, 149 и 1464 У., тюр. 6 м. Исп. 16 Іюня 909.
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