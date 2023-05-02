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Пышков Иван Корнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пышков
Имя
Иван
Отчество
Корнеев
Дата исполнения приговора
12 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
86626. ПЫШКОВЪ, ИВАНЪ КОРНѢЕВЪ, 58 л. Сс.-посел. Селенгинск. у., Турунтаевск. в., с. Барынскаго, рд. Кашир. у., Богатищевск. в., въ с. Большомъ-Руновѣ; — Омск. О. С., 29 Марта 911, 556 У. и У. о сс., по сов. съ 4 приг. сего С. отъ 29 Марта 911 г. — (1 ч. 313 У. и У. о сс., каторж. раб. 3 г.), (У. о сс., 975 и 977 У., тюр. 4 м.), (У. о сс., арестъ 2 м.), (У. о сс. один. закл. 20 дн.), каторж. раб. 10 л., съ содерж. въ разр. испыт. 4 г. Исп. 12 Мая 911. | 902 26022 556 У.

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