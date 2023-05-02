Бедрит Роберт Морцев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бедрит
- Имя
- Роберт
- Отчество
- Морцев
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45167. БЕДРИТЪ, РОБЕРТЪ МОРЦЕВЪ. К. Вольмар. у., Вольмарсгофск. в., 18 л., рд. въ г. Вольмарѣ; — СПБ. С. П., 134, 135, 140. 159 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 10 Мая 905.
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