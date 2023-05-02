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Бедрит Роберт Морцев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бедрит
Имя
Роберт
Отчество
Морцев
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45167. БЕДРИТЪ, РОБЕРТЪ МОРЦЕВЪ. К. Вольмар. у., Вольмарсгофск. в., 18 л., рд. въ г. Вольмарѣ; — СПБ. С. П., 134, 135, 140. 159 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. Исп. 10 Мая 905.

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