Горлюкова Пелагея Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горлюкова
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17903. ГОРЛЮКОВА, ПЕЛАГЕЯ СЕМЕнова (она же Орликова, Орлякъ и Орлюкова), 44 л. К. Бердичев. у., Быстрицк. в., с. Скравлевки, рд. Житомир. у., Коднянск. в., въ с. Янковцахъ; — Житомирск. О. С., 27 Марта 910, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 14 Дек. 909 г. (1 ч. 1655 У., тюр. 1 г. и 3 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 2 г. Исп. 30 Дек. 910, счит. ср. съ 14 Дек. 909. | 8 Марта 908 г. М. С. 6 уч. Житомир. окр., за кражу, тюр. 3 м. | 908 130667 170 М.
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