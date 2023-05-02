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Белосельский Андрей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белосельский
Имя
Андрей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45571. БѢЛОСЕЛЬСКІЙ, АНДРЕЙ ИВАновъ. Зап. р. изъ к. Тверск. у., Быковск. в., д. Бѣлицы, 43 л.; — Г. С. 1 уч. г. Твери, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 15 Іюня 905.

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